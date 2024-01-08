В Бишкеке задержан россиянин, ранее объявленный в розыск за тяжкие преступления

В Бишкеке задержан россиянин, ранее объявленный в розыск за тяжкие преступления.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, гражданин Российской Федерации, находившийся в межгосударственном розыске за различные преступления, в том числе тяжкие, задержан в столице Кыргызстана.

Отмечается, что 6 января камеры, оснащенные функцией распознавания лиц, зафиксировали гражданина А.Р., в отношении которого возбуждены уголовные дела по статьям 158 (Кража), 131 (Изнасилование) и 327 (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) УК РФ, мера пресечения — арест. Он был объявлен в розыск ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.





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