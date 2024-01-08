Задолженность за лекарства для государственных аптек составила 2 миллиона сомов

Задолженность за лекарства для государственных аптек «Эл Аман» составила 2 миллиона сомов.

Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в течение 15 дней «не будет ни одной задолженности перед фармкомпаниями».

«8-9 января открываются банки, и мы полностью оплачиваем, осталось 2 миллиона сомов. Деньги есть. Все открыто и прозрачно», — сказал чиновник.

Он добавил, что по республике уже открыто 55 госаптек. Количество наименований лекарственных средств увеличилось с 800 до 1,5 тысячи.

Отметим, в интернете появилась информация о том, что аптеки открыли, а денег, чтобы рассчитаться с фармацевтическими компаниями, якобы нет.

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