Задолженность за лекарства для государственных аптек составила 2 миллиона сомов

Задолженность за лекарства для государственных аптек «Эл Аман» составила 2 миллиона сомов.
Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
По его словам, в течение 15 дней «не будет ни одной задолженности перед фармкомпаниями».
«8-9 января открываются банки, и мы полностью оплачиваем, осталось 2 миллиона сомов. Деньги есть. Все открыто и прозрачно», — сказал чиновник.
Он добавил, что по республике уже открыто 55 госаптек. Количество наименований лекарственных средств увеличилось с 800 до 1,5 тысячи.
Отметим, в интернете появилась информация о том, что аптеки открыли, а денег, чтобы рассчитаться с фармацевтическими компаниями, якобы нет.
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