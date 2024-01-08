Глава Минэкономики призвал кыргызстанцев с уважением относиться к туристам

Он привел в пример ОАЭ и города Турции, которые ежегодно посещают около 40 миллионов туристов.

С уважением с целью поддержки развития туристической индустрии относиться к прибывающим в Кыргызстан гостям призвал министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев. Обращение чиновника к соотечественникам размещено на сайте ведомства.

Он привел в пример ОАЭ и города Турции, которые ежегодно посещают около 40 миллионов туристов. По мнению Данияра Амангельдиева, каждый иностранный студент или турист является прямым инвестором.

Данияр Амангельдиев добавил, что деньги, которые тратит каждый турист, направляются на развитие туристического сектора, и подчеркнул, что изменение отношения к туристам способствует прогрессу индустрии. По его словам, все развивающиеся страны стремятся привлечь большой поток туристов и создать необходимые условия для этого.

Чиновник заметил, что начать следует с уважительного отношения к иностранным студентам и туристам, именно это позволит местному туризму привлечь внимание мирового сообщества. «Мы должны понимать, что деньги, оставшиеся от каждого туриста, идут на развитие туристического сектора. Когда мы изменим отношение к туристам, индустрия будет двигаться вперед», — сказал он.



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