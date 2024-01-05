В СИЗО двое заключенных пытались повеситься

В СИЗО-5 в Оше пытались повеситься двое заключенных.

Об этом Kaktus.media сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

По их словам, оба заключенных хотели покончить с собой 2 января.

"Обоих из петли сняли их сокамерники. По предварительным данным, заключенные впервые привлекаются к уголовной ответственности. По информации, требующей уточнения, один из следственно-арестованных, 1995 года рождения, написал заявление в спецпрокуратуру, второй отказался. Он обвиняется в убийстве", - сообщили источники.



URL: https://kaktus.media/493467