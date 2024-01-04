Житель Ноокена после обращения к Камчыбеку Ташиеву получил первые документы

Жээнбек Султанов обратился к Камчыбеку Ташиеву через СМИ в августе 2023 года.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил жителю села Сакалды Ноокенского района Жээнбеку Султанову свидетельство о рождении и паспорт. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

По данным ведомства, Жээнбек Султанов обратился к Камчыбеку Ташиеву через СМИ в августе 2023 года. В своем обращении Султанов заявил, что у него нет ни свидетельства о рождении, ни гражданского паспорта, и попросил о помощи.

«Никаких документов у 28-летнего гражданина не было, так как Жээнбек Султанов родился в домашних условиях в селе Сакалды Ноокенского района в 1995-м. Документ, удостоверяющий личность, ему не был выдан по сей день. У него также не было возможности получить образование в школе», — отметили в ГКНБ.

В настоящее время Жээнбек Султанов женат. Отец двоих детей. Из-за отсутствия документов дети были зарегистрированы на имя жены. Супруга считалась матерью-одиночкой.



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