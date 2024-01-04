Минздрав опроверг информацию о массовом потоке пациентов в детской больнице

В Минздраве добавили, что со 2 января начали работать ЦСМ.

С 30 по 31 декабря в Третью детскую больницу Бишкека поступило 1 тысяча 111 обращений. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Количество обращений увеличилось из-за того, что в праздничные дни не работала первичка. 1 января в сутки обратилось более 600 больных. По состоянию на 2 января число обратившихся составило 510. Из них 34 госпитализировали», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что со 2 января начали работать ЦСМ.

Ранее в социальных сетях распространялась информация, что в Третьей детской больнице «завал» — большой поток больных.

Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, по поручению главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева в Городской детской больнице скорой медицинской помощи установлены мобильные госпитали для регулирования потока пациентов и создания условий для родителей болеющих детей. Там сопровождающие и пациенты, ожидающие очереди, могут согреться. Для этого установлены кресла.



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