Рост ОРВИ и гриппа. Кто создает очереди в стационарах, рассказали медики

По словам главврача, с COVID-19 больных не было.

За сутки 2 января в Городскую клиническую детскую больницу скорой медицинской помощи обратились 510 человек, из них только 34 госпитализировали, остальные после назначения лечатся на дому. Об этом 24.kg сообщил главврач медучреждения Акылбек Маманов.

C начала декабря идет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Есть также пациенты с пневмонией.

По словам главврача, с COVID-19 больных не было.

«Я прошу наших граждан при появлении первичных признаков заболевания (температура, кашель, недомогание и другие) обращаться по месту жительства. До 95 процентов обратившихся в наше медучреждение не ходят в свои центры семейной медицины. Они сразу идут к нам и создают очереди, хотя работа поликлиник сейчас контролируется министром здравоохранения, бригады везде усилены.

К нам обращаются не только городские жители, но и из Чуйской области — от Кара-Балты до Токмака, и все без направления. Поэтому мы просим обращаться в районные больницы, если будут показания к госпитализации, то врачи выпишут направление к нам», — сказал он.

В середине декабря в детской больнице установили палатки для ожидающих, там есть обогреватели и кресла. Акылбек Маманов отметил, что в холодное время года палатки помогают разгрузить коридоры, ведь одного ребенка нередко сопровождают по двое-трое взрослых.

В настоящее время на дежурство выходит до 15 педиатров. В помощь сотрудникам Третьей детской ежедневно по графику командируют специалистов из Чуйской области.

«К нам отправляют только свободные руки, на местах специалисты тоже остаются. Кроме того, со 2 января в Бишкеке начала работать новая педиатрическая поликлиника по проспекту Манаса, 12. Она открыта до 18.00, к ним тоже отправляем пациентов, но люди пока не хотят туда идти, — сказал главврач Городской клинической детской больницы скорой медицинской помощи, подчеркнув, что в стационаре можно заразиться той же корью или ветрянкой. — Приходят разные пациенты, в том числе легкие и средние. Поэтому мы осторожничаем, просим держать интервал и лишний раз не приходить. С легким течением нужно обращаться в поликлинику».

По данным пресс-центра Минздрава, на соматический прием 30-31 декабря в Третьей детской больнице обратились 1 тысяча 111 человек, лишь 59 больных госпитализированы. 1 января 2024 года за сутки поступило 616 обращений, 42 ребенка были госпитализированы.

С поверхностными ожогами от взрыва петард обратились три ребенка, все они после оказания медпомощи были отпущены на амбулаторное лечение.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/283579/