Год Дракона - 2024. Восточный гороскоп для кыргызстанцев

Год Деревянного Зеленого Дракона начнется 10 февраля 2024 года, а потому весь январь и начало февраля рулить продолжит Черный Водяной Кролик.

Астролог Андрей Рязанцев подготовил для читателей Kaktus.media эксклюзивный астрологический прогноз по восточным знакам на 2024 год.

Год Деревянного Зеленого Дракона начнется 10 февраля 2024 года, а потому весь январь и начало февраля рулить продолжит Черный Водяной Кролик.

Мышь

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

В январе вам пока лучше не высовываться. Занимайтесь своими делами, не привлекая лишнего внимания.

А уже с февраля, когда наступит год Дракона, который к вам более благосклонен, лучше заняться хорошими и добрыми делами.

Отзывчивость и благотворительность уже в марте и мае вернутся к вам в виде роста достатка, стабильной работы и благополучия в семейных отношениях.

Июль и ноябрь располагают к созданию семьи.

Благодаря продуктивному году в ноябре и декабре вы сможете позволить себе приобрести то, о чем вы давно мечтали. Созданный задел позволит подготовиться к более непростому 2025 году, году Змеи, которая с Мышью явно не дружит.

Бык

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Январь, которым еще будет править Кролик, пополнит казну и позволит продвинуться по карьерной лестнице. Вы будете чувствовать себя как в своей тарелке на вечеринках и в развлекательных поездках.

А вот уже с февраля, с наступлением года Дракона, вам предстоит больше наблюдать за весельем, как Золушка.

В феврале и марте работайте с удвоенной силой, пока остальные веселятся.

Медленно, но верно вы достигнете хороших успехов в учебе и работе к маю.

В июле и августе будьте осторожнее с тратами денег.

В конце года все с удивлением отметят, что вы не только ничего не потеряли за год, но и многое что обрели. Самое главное для вас - это опыт и знания, репутация и связи. Вы этого всего достигнете, что станет подарком от года Дракона и поможет пройти в более сложный год Змеи.

Тигр

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

В январе отдохните как следует во время новогодних праздников, да и в течение января не перегружайте себя делам. Позаботьтесь о своем здоровье. Год Дракона ожидается насыщенным и успешным, а потому вам нужно быть в форме.

Уже в феврале и марте судьба будет к вам благосклонна и щедра на подарки. Вы будете довольны своим положением, как в бизнесе, так и в личной жизни.

Победы на любовном фронте и воплощение в жизнь амбициозных проектов в апреле, мае и ноябре доставят несказанное удовольствие.

В конце лета и в начале осени воздержитесь от споров. Вам конфликты будут ни к чему. Вы своего добьетесь и без конфликтов уже в октябре.

Кролик

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

В январе вы можете делать все, что вам заблагорассудится, ведь это еще ваше время. Любые возникающие у вас идеи претворяйте в жизнь немедленно.

В феврале, отдав свои позиции году Дракона, вам стоит отдохнуть и привести себя в порядок, заняться детьми, домом. Судьба вам дарит возможность провести год в размеренном темпе, занимаясь сугубо личными делами. И для отдыха должно быть время, нельзя же работать постоянно в напряженном темпе!

Поправить финансовое положение удастся в марте и ноябре, а отдых можно запланировать на май или июль. В июне и августе поездки могут сложиться некомфортно.

Дракон

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2024)

В январе, пока идет год Кролика, Драконы уже будут блистать, набирая высоты для своего триумфа, который начнется 10 февраля.

С 10 февраля вы будете чувствовать себя как рыба в воде, достигая новых высот весь год и поражая своими поступками.

Большинство ваших начинаний успешны, особенно если вы дали им старт в феврале, марте, мае и ноябре. Судьба вам преподносит джекпот, и вам надо им воспользоваться.

Смелые, рискованные начинания в бизнесе стоит внедрять с февраля. Но в августе и сентябре будьте осмотрительнее. Не замечая ничего вокруг себя, вы можете попасть в ловушку испытаний, с которыми вы легко справитесь, если будете самокритичны.

В личной жизни в 2024 году вас ждут создание семьи или пополнение семейства.

Змея

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

В январе вас ожидают гармония и любовь. Наладятся давние отношения либо могут состояться знаковые знакомства. С 10 февраля, когда наступит год Дракона, мудрость удержит вас от суеты, а интуиция подскажет, когда вам нужно вести себя мирно и спокойно.

В феврале не спешите проявлять инициативу. Уловив тенденцию года и выждав нужное время, вы уже в марте и апреле сможете сказать свое веское слово, что позволит вам не только не проиграть, но и не уступить позиций.

В мае и июле удачны будут поездки. А в августе и сентябре вам стоит затаиться.

В ноябре и декабре подготавливайте связи, ищите единомышленников, ведь после Дракона в 2025 году наступит ваш год.

Лошадь

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Январь, как впрочем и весь год, благоприятен для вас. Пока в январе еще идет год Кролика, уделите внимание не только работе, но и амурным отношениям. Знайте, вы многое обретете в год Дракона, а потому в январе не расстраивайтесь, что все идет не так быстро, как вам бы хотелось.

Уже после 10 февраля не стойте в тени, продвигайте себя, занимаясь саморекламой, участвуя в различных конкурсах, направляя резюме. Судьба дает вам шанс сменить работу уже в марте и мае или получить новую должность, расширить бизнес, заняться учебой, в том числе и за рубежом, к которой приступите осенью.

А в июле и ноябре у вас есть шанс покорить сердце понравившегося человека.

Лишь в конце лета не гоните лошадей. Отдохните и наберитесь сил.

Коза

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

В январе вы часто будете бывать на различных мероприятиях, как личных, так и деловых, что даст вам возможность проявить себя. Да и в год Дракона вы будете чувствовать себя неплохо.

В феврале и марте отовсюду и понемногу вы будете увеличивать свою долю, пользуясь окружающим блеском и суматохой.

Уже в мае, а также в ноябре и декабре возможны расширение бизнеса, улучшение жилищных условий или пополнение в семействе.

Лишь в июне и июле вы можете сталкиваться с предвзятым отношением. Обходите стороной интриганов, и год сложится для вас благополучно.

Обезьяна

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

На протяжении всего 2024 года вы будете чувствовать себя комфортно. В январе, пока продолжается год Кролика, вы сможете существенно поправить финансовое положение, создав дополнительные источники доходов.

Да и год Дракона, который начнется 10 февраля 2024 года, по сути ваш год, поскольку вы на короткой ноге с Драконом. Практически весь год вы будете играть главную роль в семье, на работе, учебе. На вас будут равняться, что обеспечит вам продвижение на работе, расширение бизнеса, особенно совместного. Выступая инициатором отношений, сможете круто изменить свою личную жизнь в марте, апреле и ноябре.

В июне не вступайте в споры, уже во второй половине осени все встанет на свои места.

Петух

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

В январе позвольте себе отдохнуть, залечивая душевные и физические раны. Год Кролика, который еще продолжается в январе, позволит вам сделать это.

Но уже с наступлением года Дракона все изменится в лучшую для вас сторону. Уже с февраля и на протяжении всего года, за исключением июня и августа, можете любезничать сколько угодно.

Искрометные шутки, флирт в год Дракона позволят найти свою половинку, оживить давние отношения, вернув в них гармонию. В этот год вы сможете создать семью, особенно для этого подходят март и ноябрь, а если вы уже скреплены узами брака, то внести разнообразие в монотонные будни.

В феврале, апреле, июле и декабре возможны увлекательные поездки, а также долгожданные встречи.

Собака

(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

В январе цените размеренный образ жизни, готовясь к переменам в кругу общения, которые начнутся уже в феврале с наступлением года Дракона.

В августе и сентябре если покажется, что у других всё складывается лучше, чем у вас, то вы ошибаетесь. Цените то, чего достигли, и берегите для роста, который станет возможным уже в ноябре и декабре.

Вы будете абсолютно счастливы, если разделите успех близких людей весной и порадуетесь за них. Время побед у вас впереди, а пока к ним важно готовиться, помогая людям в вашем окружении подняться на ступеньку выше.

Кабан

(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

И в январе, пока идет год Кролика, и в течение всего года Дракона вам лучше держаться общества проверенных временем друзей и деловых партнеров, домочадцев. Вместе с ними вы проведете год интересно и с пользой для себя. Судьба в январе и феврале вам подарит новых друзей, которые уже к середине года станут верными и преданными, они уберегут вас от испытаний летом и помогут во второй половине года вместе достичь желаемого успеха в карьере или учебе.

Год Дракона не тот год, когда вы сможете себя показать, но поддержка друзей, родственников или любимого человека поможет справиться с трудностями, набраться опыта, избежав подводных течений, и почувствовать себя счастливыми.

Астролог и психолог Андрей Рязанцев, член международной организации астрологов INASTROS, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

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