Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым 2024 годом

Бишкек, "Саясат.kg". В новом 2024 году мы перед собой поставили серьезные планы, задачи, которые будут способствовать развитию нашей страны.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым 2024 годом.

В поздравлении главы государства говорится:

«Уважаемые кыргызстанцы!

В новом 2024 году мы перед собой поставили серьезные планы, задачи, которые будут способствовать развитию нашей страны.

Как вы сами могли заметить, во время Народного Курултая неоднократно поднимались вопросы касательно питьевой и поливной воды.

Поэтому в следующем году мы сосредоточимся на ремонте ирригационных сооружений и строительстве системы питьевого водоснабжения сёл.

Много усилий будет приложено в области увеличения мощности гидроэлектростанций, модернизации, строительства новых генерирующих мощностей и развития альтернативных источников энергии в нашей стране.

В новом году мы возобновим строительство так называемого проекта века ГЭС «Камбар-Ата-1».

Вам известно, что к этому присоединятся и соседние страны: Узбекистан и Казахстан.

Можно с уверенностью сказать, что экономическая выгода Кыргызстана со строительством ГЭС Камбар-Ата-1 в рамках международного проекта «CASA-1000» увеличится.

Вместе с тем мы рассмотрим вопросы межправительственного соглашения по строительству железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Также в следующем году будет продолжена деятельность по поддержке развития малого и среднего бизнеса и экспортного потенциала.

С 1 октября 2024 года обещаем увеличить страховую часть пенсии.

Конечно, важно отметить, что в 2024 году наша работа в сфере образования и развития системы здравоохранения будет усилена.

Чтобы решить вопрос с пробками, которые стали проблемой нашей столицы, мы для Бишкека закупим больше пассажирских автобусов.

А также мы реализуем ряд проектов по строительству многофункционального торгово-логистического центра на территории Чуйской области.

Дорогие кыргызстанцы!

Мы прожили 2023 год очень насыщенно, и динамично.

В уходящем году мы делали все, чтобы укрепить положительные перемены во всех сферах жизни наших граждан.

В наступающем году мы продолжим курс перемен, созидающих процветающий Кыргызстан.

Я искренне желаю всем вам благополучия, достатка, спокойствия и уверенности в будущем!

Пусть исполнятся ваши лучшие ожидания и мечты, пусть наши дома будут наполнены счастьем и радостью!»