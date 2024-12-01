Бишкек, "Саясат.kg". В новом 2024 году мы перед собой поставили серьезные планы, задачи, которые будут способствовать развитию нашей страны.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым 2024 годом.
В поздравлении главы государства говорится:
«Уважаемые кыргызстанцы!
В новом 2024 году мы перед собой поставили серьезные планы, задачи, которые будут способствовать развитию нашей страны.
Как вы сами могли заметить, во время Народного Курултая неоднократно поднимались вопросы касательно питьевой и поливной воды.
Поэтому в следующем году мы сосредоточимся на ремонте ирригационных сооружений и строительстве системы питьевого водоснабжения сёл.
Много усилий будет приложено в области увеличения мощности гидроэлектростанций, модернизации, строительства новых генерирующих мощностей и развития альтернативных источников энергии в нашей стране.
В новом году мы возобновим строительство так называемого проекта века ГЭС «Камбар-Ата-1».
Вам известно, что к этому присоединятся и соседние страны: Узбекистан и Казахстан.
Можно с уверенностью сказать, что экономическая выгода Кыргызстана со строительством ГЭС Камбар-Ата-1 в рамках международного проекта «CASA-1000» увеличится.
Вместе с тем мы рассмотрим вопросы межправительственного соглашения по строительству железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».
Также в следующем году будет продолжена деятельность по поддержке развития малого и среднего бизнеса и экспортного потенциала.
С 1 октября 2024 года обещаем увеличить страховую часть пенсии.
Конечно, важно отметить, что в 2024 году наша работа в сфере образования и развития системы здравоохранения будет усилена.
Чтобы решить вопрос с пробками, которые стали проблемой нашей столицы, мы для Бишкека закупим больше пассажирских автобусов.
А также мы реализуем ряд проектов по строительству многофункционального торгово-логистического центра на территории Чуйской области.
Дорогие кыргызстанцы!
Мы прожили 2023 год очень насыщенно, и динамично.
В уходящем году мы делали все, чтобы укрепить положительные перемены во всех сферах жизни наших граждан.
В наступающем году мы продолжим курс перемен, созидающих процветающий Кыргызстан.
Я искренне желаю всем вам благополучия, достатка, спокойствия и уверенности в будущем!
Пусть исполнятся ваши лучшие ожидания и мечты, пусть наши дома будут наполнены счастьем и радостью!»