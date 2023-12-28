Ни для кого не секрет, что сотрудники Налоговой службы ездят на джипах: Депутат призвал налоговиков быть справедливыми

Он сообщил, что в развитых европейских странах тех, кто не платит налоги, называют ворами.

Ни для кого не секрет, что сотрудники Налоговой службы ездят на джипах. Об этом сообщил сегодня, 28 декабря 2023 года, депутат Медербек Алиев в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.

Он сообщил, что в развитых европейских странах тех, кто не платит налоги, называют ворами.

«В нашей стране нужно привить правильную налоговую политику. В европейских странах самым влиятельным органом является Налоговая служба», - сказал он.

Депутат напомнил, что Аль Капоне был задержан ни за убийство и ни за что другое, а за неуплату налогов.

«Налоговая служба должна быть одна из передовых министерств, но при этом справедливой. Нужно привлекать к ответственности тех, кто обворовывает народ, а не простых людей», - сказал он.

tazabek.kg