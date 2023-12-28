Пьяная ссора супругов закончилась убийством

Сотрудники ОВД Аламединского района задержали подозреваемого.

В Аламединском районе задержан подозреваемый в убийстве своей сожительницы, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

26 декабря в селе Таш-Добо в ходе распития спиртных напитков между гражданином Р.С., 1972 года рождения, и его сожительницей Ж.О., 1973 года рождения произошла ссора. В результате мужчина нанес ножевое ранение сожительнице, которая от полученных телесных повреждений скончалась до приезда скорой помощи.

Данный факт был зарегистрирован и возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) Уголовного кодекса КР.

Сотрудники ОВД Аламединского района задержали подозреваемого. Он водворен в ИВС.

Следствие продолжается.



«Сводка» (АКИpress)