В Администрации Президента состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области цифровизации в рамках ШОС

Бишкек, "Саясат.kg". Эти проекты – не просто демонстрация передовых технологий, а практическая реализация цифровой трансформации в государственном управлении.

Министр цифрового развития Кыргызской Республики Нурия Кутнаева и генеральный директор Центра продвижения промышленного интернета «Шелкового пути» Ян Юн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровизации в рамках реализации Заявления Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по укреплению сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.

Начальник управления политических и экономических исследований Администрации Президента Кыргызской Республики Алмаз Исанов отметил, что этот важный шаг станет стимулом для технологического прогресса и улучшения качества жизни граждан через развитие сферы цифровой трансформации.

«Вместе мы фокусируемся на нескольких стратегических направлениях. Первое – развитие цифровой инфраструктуры через активную поддержку строительства центров обработки данных, второе направление – оцифровка архивных документов и третье - строительство завода по производству микросхем. Эти проекты – не просто демонстрация передовых технологий, а практическая реализация цифровой трансформации в государственном управлении», - сказал Алмаз Исанов.

Меморандум направлен на установление и развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем по вопросам развития цифровой инфраструктуры, создания центров обработки данных, разработки цифровых решений и внедрение передовых практик в области промышленных интернет-технологий и торгово-экономического сотрудничества.