ГКНБ: Проверена деятельность 120 ломбардов города Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время продолжаются следственные действия по указанным фактам по результатам которого будут приняты процессуальные решения.

ГКНБ Кыргызской Республики провел масштабную проверку 120 ломбардов, осуществляющих свою деятельность на территории города Бишкек на предмет соблюдения законодательства.

В ходе целенаправленной проверки с привлечением работников Государственной налоговой службы при Министерстве финансов и Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР выявлены: 2 ломбарда осуществляющих свою деятельность без лицензии Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР, 2 ломбарда грубо нарушающих налоговое законодательство, 3 ломбарда в деятельности которых имеются признаки мошеннических действий в отношении заемщиков.

Также установлены факты предоставления краткосрочных займов по кабальным процентам ставкам, которые превышают 200%, а также нарушения требований по залоговому имуществу (использование/реализация автотранспортных и иных средств без ведома владельца).

В настоящее время продолжаются следственные действия по указанным фактам по результатам которого будут приняты процессуальные решения.

При этом, руководители 120 ломбардов обязались снизить годовую процентную ставку до 43% годовых (согласовано со Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР в соответствии с предлагаемого ими проекта Закона) и краткосрочные займы будут соответствовать годовому.

Наряду с указанным, по инициативе ГКНБ КР на 29 декабря 2023 года на площадке Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР запланировано собрание всех руководителей ломбардов, где будут озвучены новые условия ведения деятельности.