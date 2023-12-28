В скором времени 10 светофоров появятся на улицах Бишкека.
Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов, согласно заключению УПСМ города Бишкек и поступившим заявкам сформирован титульный список на 2023 год на строительство 28 светофорных объектов.
В течение 2023 года в городе завершено строительство 14 новых светофорных объектов, включая улицы:
ул. Московская – ул. Раззакова;
ул. Медерова – ул. Матросова;
ул. Каралаева – ул. Нуркамал;
ул. Байтик Баатыра – ул.Скрябина;
ул. Байтик Баатыра – ул. Джантошева;
ул. Джунусалиева - ул.Айни;
ул. П. Лумумбы - ул. Волкова;
ул. Ч. Валиханова – ул. Исакеева;
ул. Юнусалиева - Джантошева;
ул. Масалиева - ул. Бакаева;
ул. Фрунзе – ул. Торокул Айтматова;
ул. Токомбаева, напр. парка "Асанбай" (пешеходный переход);
ул. Ю.Фучика, гор. больница №1 (пешеходный переход);
ул. Фатьянова –ул. Кулатова;
ул. Б.Баатыра, напр. парка Дайыра Асанова пеш. ул. Токтогула – ул. Раззакова.
Кроме того, ведется активная работа по подключению к электросетям еще 10 объектов:
ул. Юнусалиева- ул. Койбагарова;
ул. Тоголок Молдо - ул. Саадаева;
ул. Өмүр – ул. Алыкулова;
ул. Токтогула – ул. Калык Акиева;
ул. Садыбакасова - ул. Жайыл Баатыра;
ул. Л. Толстого - ул. 7 Апреля (Путепроводная);
ул. Ауэзова – ул. Кырман;
пр. Чуй – ул. Торокул Айтматова;
пр. Чынгыз Айтматова 93/1 – ул. Безымянная (Океева);
ул. Л. Толстой – ул. Ибраимова (Путепроводная).
В развитии городской инфраструктуры это важный этап, направленный на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
Также объявлен тендер на строительство новых светофорных объектов на пересечении улиц:
ул. Абая – ул. Горького;
ул. Пр. Зимы, ж/м Ак-Босого СОШ №101 (пешеходный переход).
Данные меры принимаются для обеспечения безопасности и комфорта горожан на дорогах.
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