В скором времени 10 светофоров появятся на улицах Бишкека

В скором времени 10 светофоров появятся на улицах Бишкека.

Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов, согласно заключению УПСМ города Бишкек и поступившим заявкам сформирован титульный список на 2023 год на строительство 28 светофорных объектов.

В течение 2023 года в городе завершено строительство 14 новых светофорных объектов, включая улицы:

ул. Московская – ул. Раззакова;

ул. Медерова – ул. Матросова;

ул. Каралаева – ул. Нуркамал;

ул. Байтик Баатыра – ул.Скрябина;

ул. Байтик Баатыра – ул. Джантошева;

ул. Джунусалиева - ул.Айни;

ул. П. Лумумбы - ул. Волкова;

ул. Ч. Валиханова – ул. Исакеева;

ул. Юнусалиева - Джантошева;

ул. Масалиева - ул. Бакаева;

ул. Фрунзе – ул. Торокул Айтматова;

ул. Токомбаева, напр. парка "Асанбай" (пешеходный переход);

ул. Ю.Фучика, гор. больница №1 (пешеходный переход);

ул. Фатьянова –ул. Кулатова;

ул. Б.Баатыра, напр. парка Дайыра Асанова пеш. ул. Токтогула – ул. Раззакова.

Кроме того, ведется активная работа по подключению к электросетям еще 10 объектов:

ул. Юнусалиева- ул. Койбагарова;

ул. Тоголок Молдо - ул. Саадаева;

ул. Өмүр – ул. Алыкулова;

ул. Токтогула – ул. Калык Акиева;

ул. Садыбакасова - ул. Жайыл Баатыра;

ул. Л. Толстого - ул. 7 Апреля (Путепроводная);

ул. Ауэзова – ул. Кырман;

пр. Чуй – ул. Торокул Айтматова;

пр. Чынгыз Айтматова 93/1 – ул. Безымянная (Океева);

ул. Л. Толстой – ул. Ибраимова (Путепроводная).

В развитии городской инфраструктуры это важный этап, направленный на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Также объявлен тендер на строительство новых светофорных объектов на пересечении улиц:

ул. Абая – ул. Горького;

ул. Пр. Зимы, ж/м Ак-Босого СОШ №101 (пешеходный переход).

Данные меры принимаются для обеспечения безопасности и комфорта горожан на дорогах.



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