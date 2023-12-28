Обманули на $14 миллионов. Задержаны бизнесмены, связанные с Камчи Кольбаевым

ГКНБ задержал предпринимателей, связанных с покойным лидером ОПГ Камчи Кольбаевым.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, подозреваемые обманом присвоили деньги российских инвесторов в особо крупном размере, пользуясь покровительством так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека.

В 2018 году гражданин России в рамках договора о стратегическом партнерстве с ОсОО «Айсео» инвестировал $14 миллионов в строительство коттеджного городка на Иссык-Куле.

«Однако после строительства коттеджного городка в селе Корумду Иссык-Кульской области подозреваемые, используя криминальные связи Камчыбека Асанбека и угрожая физической расправой, завладели имуществом и деньгами инвестора и вынудили его покинуть Кыргызстан», — подчеркнули в ГКНБ.

Задержаны два владельца ОсОО «Айсео» и главный бухгалтер. Следствие продолжается.



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