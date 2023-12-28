Школьник из Кыргызстана завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде

Ученик школы «Газпром Кыргызстан» Ян Бобрус завоевал серебряную медаль на VI международной юношеской олимпиаде.

Об этом сообщают в Министерстве образования и науки.

Олимпиада проходила по математике, физике и химии «Лаборатория подготовки талантов» с 24 по 27 декабря в городе Баку.

«Ян Бобрус по математике набрал 40 баллов из 40, по физике — 10 баллов, по химии — 4 балла. К олимпиаде его готовил учитель математики Мамат Ишматов», — отметили в Минобразования.

В состав команды Кыргызстана входили:

Ян Бобрус, ученик 8-го класса школы «Газпром Кыргызстан», он набрал 54 балла;

Жасурбек Тешабаев, ученик 10-го класса МОУ «Сапат», — 26 баллов;

Иса Мамытов, ученик 10-го класса МОУ «Сапат», — 10 баллов.

В олимпиаде участвовали также школьники из Азербайджана, Грузии, Казахстана, России, Узбекистана.



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