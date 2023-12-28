Смерть девочки в стоматологии. Депутат просит проверить все клиники

Депутат Дастан Бекешев просит кабинет министров проверить клиники и провести аттестацию хирургов.

Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, к нему обратились отец и бабушка трехлетней девочки, которая умерла в стоматологической клинике КГМА.

«Частные и другие медцентры стали некомпетентны, халатны. Не получив должного образования, проводят операции. В тот же день в частной клинике «Меди», написала мне женщина, при операции умерла ее мама. Операция легкая — удаление камней из желчного протока. Граждане умирают в таких клиниках. Прошу в новом году проверить все клиники и сотрудников, которые проводят операции. Если надо, провести переаттестацию оперирующих медиков», — попросил депутат представителя президента в парламенте Алмасбека Абытова.

Депутат добавил, что судебная экспертиза проводится очень медленно. «Два человека умерли, но дело по ним не могут возбудить потому, что судебная экспертиза не готова. Такого не должно быть. В течение дня такая экспертиза должна проводиться. Думаю, это халатность. Проведите экспертизу, пусть дело возбудят, а эти врачи должны быть привлечены к ответственности», — добавил он.

Напомним, Минздрав расследует смерть трехлетней девочки в одной из столичных стоматологических клиник. По словам родственников, ей сделали общий наркоз, после которого она умерла. Назначены экспертизы, возбуждено уголовное дело. Случай на личном контроле министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.



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