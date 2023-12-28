Видео - Пресечена подготовка к террористическому акту в г.Джалал-Абад

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе осмотра изъятых мобильных устройств обнаружены неопровержимые доказательства подготовки террористической акции...

25 декабря 2023 года в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий на территории г.Джалал-Абад задержаны несовершеннолетние члены международной террористической организации «Исламское Государство – Вилаят Хорасан» «Р.М.Р.», 2007 г.р. и «У.М.Т.», 2007 г.р.

Указанные лица были дистанционно завербованы посредством сети интернет в ряды МТО «ИГ-ВХ» по указанию зарубежных эмиссаров МТО планировали произвести закладку СВУ у главной ёлки на центральной площади г.Джалал-Абад, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы г.Джалал-Абад.

В ходе осмотра изъятых мобильных устройств обнаружены неопровержимые доказательства подготовки террористической акции, переписки с эмиссарами МТО, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также видеозаписи с клятвой на верность («баят») лидеру МТО «ИГ-ВХ».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 252 (акт терроризма) УК КР, задержанные лица водворены в СИЗО №53 ГСИН при МЮ КР для несовершеннолетних, проводятся комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению их преступных связей на территории КР.