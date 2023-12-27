ГКНБ КР: Пресечена деятельность притонов интим услуг

Бишкек, "Саясат.kg". В данном направлении продолжаются соответствующие мероприятия.

ГКНБ КР совместно с ГУВД Чуйской области в рамках следственно- оперативных мероприятий по материалам уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступления предусмотренного ст. 160 УК КР (содействие проституции и разврату) пресек деятельность лиц, организовавших интим-притоны на территории г. Токмок Чуйской области.

26 декабря 2023 года с целью выявления интим-притонов на территории Сокулукского, Аламединского, Ысык-Атинского, Жайылского, Чуйского районов и г.Токмок Чуйской области, ГКНБ КР проведены соответствующие оперативные мероприятия, в ходе которых путем телефонной беседы был установлен интим-притон (сауна) с содержанием лиц, оказывающих интимные услуги в .Токмок.

В ходе проведенных ГКНБ КР совместно с ОВД г. Токмок оперативно следственных мероприятий и специальных следственных действий (контрольная закупка) с фото и видео фиксацией, по адресу: г. Токмок, ул. Верхне-Луговая, дом 251, выявлен притон оказывающий интимные услуги.

По результатам мероприятия, в ИВС ОВД г.Токмок водворена содержатель интим-притона «Т.М.С.», а также задержаны лица оказывающие интимные услуги «С.к.А.» и «Ж. к.Б.».

В данном направлении продолжаются соответствующие мероприятия.