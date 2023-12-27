В селе Орто-Сай 17 декабря прошел турнир по көк-бөрү в память Адамкулова Чынгыза Төлөковича

Бишкек, "Саясат.kg". В проведенном турнире приняло участие около ста команд со всех областей, районов и сел республики.

В проведенном турнире приняло участие около ста команд со всех областей, районов и сел республики.

Трудовую деятельность Чынгыз Адамкулов начал в 1996 году с должности секретаря судебного заседания Ленинского районного суда города Бишкек.

С 1997 года по 1998 года работал секретарем апелляционного совета Кыргызпатента, а в 1998 году вновь назначен на должность секретаря судебного заседания Свердловского районного суда города Бишкек.

В связи с достижением положительных результатов в работе в мае месяце 2005 года он был назначен старшим судебным исполнителем ПССИ по Свердловскому району г.Бишкек.

Указом президента от 31 октября 2007 года за №485 назначен на должность судьи Свердловского районного суда г.Бишкек сроком на пять лет, а затем назначен на должность судьи Октябрьского районного суда города Бишкек до достижения предельного возраста.