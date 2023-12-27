ГКНБ: Проверена деятельность ломбардов

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время Управлением продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению ломбардов нарушающих законодательства страны.

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРП, 26 декабря 2023 года по всей территории Чуйской области проведены следственно-оперативные мероприятия направленные на предмет соблюдения законодательства КР в деятельности ломбардов.

Так, входе проведенных мероприятий, установлены более 40 ломбардов, в которых проверены соответствующие лицензионно-разрешительные документы, требования по залоговым имуществам и законность происхождения денежных средств.

При этом по результатам проведенных-следственно-оперативных мероприятий получены обязательства по снижению процентных ставок до минимума и не превышать пороговую ставку в 20 процентов с учетом всех штрафных санкций.

В настоящее время Управлением продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению ломбардов нарушающих законодательства страны.