В Бишкеке женщина украла iPhone у несовершеннолетней

В Бишкеке женщина украла iPhone у несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 2 ноября в милицию обратилась гражданка А.В. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 2 ноября находясь на пересечении улиц Суеркулова и Байтик Батыра из внешнего кармана сумки несовершеннолетней дочери А.А., тайно похитили мобильный телефон марки "iPhone 13 pro" стоимостью 75 тысяч сом и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка М.К., 1983 года рождения, которая была водворена в ИВС.

В настоящее время устанавливается её причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.





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