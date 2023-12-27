Процедуру установления факта инвалидности упростили

450 пакетов документов сформировано онлайн для установления факта инвалидности.

Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, упрощение процедуры прохождения освидетельствования, переосвидетельствования, установления факта инвалидности проходит в рамках программы «Правительственные акселераторы». Информационная система позволяет осуществлять взаимодействие между государственными органами без необходимости активного участия пациента.

За первое полугодие 2023 года в рамках межведомственного взаимодействия успешно сформированы и получены заключения по 450 пакетам документов в Бишкеке.

«В течение 2024 года планируется масштабирование цифрового решения на всю республику. Это позволит значительно увеличить удобство и эффективность процесса медико-социальной экспертизы для всех граждан страны», — сообщили в ведомстве.



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