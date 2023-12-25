У Бакыта Торобаева новая должность. Теперь он еще и глава Минсельхоза

Ранее глава государства внес изменения в структуру кабмина.
Бакыт Торобаев назначен исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров — министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Ранее глава государства внес изменения в структуру кабмина. По ним один из заместителей председателя кабинета министров является одновременно и главой Минсельхоза. Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков освобожден от занимаемой должности, а ведомством теперь будет руководить Бакыт Торобаев.
Кандидатура Бакыта Торобаева внесена для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность заместителя председателя кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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