У Бакыта Торобаева новая должность. Теперь он еще и глава Минсельхоза

Ранее глава государства внес изменения в структуру кабмина.

Бакыт Торобаев назначен исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров — министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Ранее глава государства внес изменения в структуру кабмина. По ним один из заместителей председателя кабинета министров является одновременно и главой Минсельхоза. Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков освобожден от занимаемой должности, а ведомством теперь будет руководить Бакыт Торобаев.

Кандидатура Бакыта Торобаева внесена для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность заместителя председателя кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



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