Состоялось официальное открытие нового здания Московского районного отдела Управления ГКНБ КР по Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". К.Ташиев в своем выступлении призвал сотрудников выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности государства.

Сегодня, 25 декабря 2023 года, состоялась официальная церемония открытия нового здания Московского районного отдела Управления ГКНБ КР по Чуйской области.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров – Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант К.К. Ташиев, полномочный представитель Президента КР в Чуйской области К.С.Джумагазиев, аким Московского района Чуйской области Н.Э. Козуев, ветераны ведомства, а также личный состав Управления.

Новое здание отвечает всем современным требованиям и полностью оснащено необходимой мебелью, техникой и спортивным залом для организации эффективной работы сотрудников органов национальной безопасности. Со строительством Московского районного отдела ГКНБ, полностью завершилось строительство современных зданий по всей территории Чуйской области.

Председатель ГКНБ КР К.Ташиев в своем выступлении призвал сотрудников выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности государства. Он также добавил, что укрепление правопорядка, искоренение коррупции среди чиновников и наведение порядка в стране являются основными задачами силовиков, направленных для улучшения жизненных условий населения. Кроме того, председатель выразил благодарность владельцам рынков за то, что арендная плата за землю на крупных и малых рынках страны снижена с 30% до 50%. Однако также было сказано о необходимости создания соответствующих условий труда для торговцев, поскольку условия на рынках неудовлетворительные.

Кроме этого, председатель ГКНБ сообщил, что ведется большая работа по пресечению деятельности нелегальных мест интим-услуг, в рамках которой был уволен начальник Первомайского ГОМ 8 и аким Первомайского района г.Бишкек, приняты строгие меры в отношении 10 сотрудников милиции, мэрии и отдельных сотрудников ГКНБ.

К.Ташиев потребовал от силовиков обратить особое внимание на деятельность ломбардов как на одну из последних крупных задач 2023 года. Отмечено, что простые люди пользуются услугами ломбардов, выдающих деньги под кредиты с высоким процентом, теряя свое жилье и имущество. В этой связи председатель ГКНБ КР призвал Национальный банк проверить деятельность ломбардов страны на наличие лицензий, процентная ставка которых не должна превышать 30% и добавил, что при выявлении правонарушений в отношении владельцев ломбардов будут приняты соответствующие законодательству КР меры.