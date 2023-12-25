В Бишкеке в ходе ночного рейда выявили 72 пьяных водителя

В ходе двухдневного рейда под названием "За рулем" в ночь с 23 на 24 декабря сотрудники патрульной службы милиции выявили 72 нетрезвых водителя.
Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.
"В последнее время участились ДТП, сопровождавшиеся смертельным исходом, многие граждане получили различные травмы в их результате. Причинами стали нарушения водителями правил дорожного движения", - сообщили в управлении.
В связи с этим сотрудники УПСМ по ГУВД Бишкека провели мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в выходные дни и за два дня выявили 1 239 нарушений правил дорожного движения.
Из них:
нетрезвые водители - 72;
затемнение передних и боковых окон автомобиля - 13;
управление автотранспортом без водительского удостоверения - 45;
иные нарушения ПДД – 1 109.
Водворено на штрафную стоянку 269 автомобилей.
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