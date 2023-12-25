Депутат: Люди забирают тела родственников из больниц под видом живых

Депутат Айбек Маткеримов рассказал, к каким хитростях гражданам приходится прибегать, чтобы не столкнуться с бюрократией при получении свидетельства о смерти родственника.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике он поинтересовался, всех ли умерших в больницах отправляют на вскрытие.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что тела умерших в учреждениях ведомства можно забрать только при вскрытии и наличии заключения из морга. Но, по его словам, сейчас, если у родственников умершего нет претензий, они забирают тело без вскрытия.

"Но свидетельство о смерти выдается только в морге", - добавил глава Минздрава.

Депутат напомнил, что многие граждане приезжают лечиться в больницах Бишкека из регионов: Баткена, Оша, Джалал-Абада и Нарына.

"Дорога очень длинная. До Баткена почти 20 часов требуется. Поэтому тела надо забирать быстрее. Сейчас если кто-то умирает после обеда, значит до утра следующего дня его тело не забрать. Начинается бюрократия. Поэтому люди пишут, что забирают родственника еще живым. Потом, когда они доезжают на место, становится известно якобы о смерти человека. Как можно этот вопрос решить?" - спросил Маткеримов.

Бейшеналиев ответил, что нужно обсудить проблему со специалистами. "Раньше свидетельства о смерти выдавали больницы, но допускалось очень много ошибок. Поэтому справку о смерти начали выдавать только в морге", - отметил министр.





URL: https://kaktus.media/493010