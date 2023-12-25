Проведены обыски у активных членов «Каракольской и Тюпской» ячейки РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.

22 декабря 2023 г. ГКНБ КР совместно с УВД Иссык-Кульской области в рамках уголовного дела проведены обыски по местам жительства активных членов «Каракольской и Тюпской» ячейки РЭО «Хизбут-Тахрир», гр. КР «Х.Р.К.», «Т.М.С.», «Ж.М.Б.», «С.К.М.», «К.М.Б» и «А.У.Б».

По результатам обнаружены различные брошюры, блокноты религиозного характера, а также мобильные телефоны, посредством которых выявлены факты распространения экстремистских материалов «Хизбут-Тахрир» и видео призывы террористического характера, ликвидированного ФСБ РФ «Саида Бурятского».

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.

