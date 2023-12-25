ГКНБ: На территории Аламудунского района обнаружен тайник с оружием принадлежащий членам ОПГ

Бишкек, "Саясат.kg". Вышеуказанный арсенал оружия изъят в рамках материалов досудебного производства и будет направлен на проведение соответствующей экспертизы.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе продолжающих оперативно-розыскных мероприятий, направленные на выявление и пресечение деятельности ОПГ, а также проводимых в рамках мероприятий по раскрытию ряда заказных убийств, совершенных членами ОПГ покойного криминального авторитета К.Асанбека, обнаружен спрятанный тайник с различным арсеналом оружия и взрывчатых веществ.

В частности, по результатам вышеуказанных мероприятий на территории кладбища, расположенного в селе Арашан Аламудунского района, Чуйской области, в одном из надгробных сооружений было обнаружено два полипропиленовых мешка серого цвета.

В ходе осмотра содержания мешков обнаружены и изъяты различные огнестрельные оружия, взрывчатые вещества и боеприпасы, состоящие из: Автомата «Калашникова», обрезного гладкоствольного оружия, пистолетов разных калибров, боеприпасов и др.

Вышеуказанный арсенал оружия изъят в рамках материалов досудебного производства и будет направлен на проведение соответствующей экспертизы.

В настоящее время ГКНБ Кыргызской Республики проводятся необходимые оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц причастных к схрону оружия, а также на предмет возможного их использования к заказным и нераскрытым убийствам, совершенных членами ОПГ на территории Кыргызской Республики.