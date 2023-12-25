В дни проведения розыгрышей лотереи ГНС приостановит присвоение ID-номеров

По ее данным, ID-номера не будут выдаваться с 25 по 29 декабря.

Согласно условиям лотереи "Требуй чей – выиграй приз!" в дни проведения розыгрышей присвоение ID-номеров будет временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, ID-номера не будут выдаваться с 25 по 29 декабря.

Однако участники лотереи могут сканировать кассовые чеки, чтобы 30 декабря увеличить свои шансы на выигрыш суперпризов.

ID-номера для кассовых чеков, отсканированных с 25 по 29 декабря, будут присвоены в ночь на 30 декабря.





URL: https://www.vb.kg/434310