«Хорошо заработать, пока все отдыхают — подработка в новогодние праздники»

Бишкек, "Саясат.kg". Далеко не все ждут новогодних праздников, чтобы отдохнуть.

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Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter.

Далеко не все ждут новогодних праздников, чтобы отдохнуть. Для многих это возможность поработать. Ведь в первую неделю года можно получить неплохой доход, даже не имея специального образования или опыта. Мы подобрали несколько вариантов подработки, которые подойдут практически всем.

1. Дед Мороз, Снегурочка и другиеВакансии для тех, кто готов перевоплотиться в сказочных персонажей, могут быть очень разными. Например, аниматоры в отель или торговый центр, промоутеры, ведущие детских мероприятий.

Плюсы

Это очень позитивная работа — вы будете находиться в центре торжества и в окружении счастливых лиц. Задачи тоже исключительно приятные: создавать настроение, поздравлять, дарить подарки. Помимо новогодних героев, востребованы самые разные артисты: фокусники, тарологи, танцоры и так далее.

Минусы

Работа, как правило, разъездная. А значит, можно попасть в пробку, столкнуться с превратностями зимней погоды или попутешествовать на общественном транспорте с объёмным костюмом наперевес. Очень важно планировать расписание так, чтобы не опаздывать и не срывать людям праздник.

Конкуренция на рынке Дедов Морозов и Снегурочек тоже существует. Но можно подготовиться и повысить свои шансы на успех: заранее найдите напарника или напарницу, купите хорошие костюмы, разместите объявление с качественными фото, действуйте проактивно — предлагайте свои услуги различным компаниям и агентствам.

2. Таксист, трезвый водитель

Для многих садиться за руль в праздники — значит лишать себя веселья. Люди по всей стране ездят в гости или гулять, в рестораны или клубы. И им нужно такси. А если погода плохая, то спрос на услугу резко возрастает. Ещё один полезный сервис, «трезвый водитель», тоже становится весьма популярен в период корпоративных мероприятий и длинных выходных.

Плюсы

Высокие тарифы на поездки. Можно заработать больше за меньшее время.

Минусы

Если хотите собрать самые выгодные заказы — стоит поработать в Новый год и первые дни января. Многие водители устраивают себе длинные смены, но это достаточно сложно. Клиенты в эти дни более шумные и порой не вполне адекватны. Например, запросто могут заснуть и вам придётся потратить время, чтобы привести их в чувство.

3. Курьер

Работу курьером можно найти круглый год, ведь спрос на доставку велик. А в праздники он ещё выше: одним нужно доставить подарки, другим — срочно докупить горошек для оливье, и почти никому не хочется идти за покупками после бурной новогодней ночи.

Плюсы

Эта работа подойдёт практически для всех. Есть вакансии, доступные соискателям с инвалидностью и молодёжи от 14 лет. Особых навыков не требуется, новичков всему обучат, униформу и сумки предоставят. Можно выбирать район доставки и график работы, например доставлять заказы только по вечерам. Многие компании выплачивают заработную плату ежедневно.

Минусы

Вам придётся преодолевать приличные расстояния, несмотря на погоду и качество уборки улиц и дворов. Эта работа для тех, кто готов быть в движении и способен хорошо ориентироваться в незнакомых районах.

4. Сборщик заказов

Эта вакансия тоже стала востребованной благодаря буму доставки. Задачи — комплектовать заказы в магазине или на складе, проверять товары (например, срок годности) и выкладывать их для передачи клиентам или для курьеров. Иногда круг обязанностей может быть шире, например нужно участвовать в инвентаризации, доставлять заказы, обслуживать покупателей на кассе или общаться с клиентами по телефону.

Плюсы

Можно выбрать магазин рядом с домой и подходящий график. Работать полный день или несколько часов. Сотрудников обычно обеспечивают униформой. Нередко предлагают премии, бонусы, питание и даже карьерный рост. Среди условий встречаются страхование жизни и здоровья, компенсация мобильной связи и интернета, фитнеса. Опыт, как правило, не требуется.

Минусы

Большинство вакансий подразумевает физические нагрузки. Если предстоит работать с продуктами питания, то понадобится санитарная книжка. Но можно выбрать работодателя, который компенсирует затраты на её получение. При трудоустройстве обязательно уточните, за что и в каком размере вас могут оштрафовать. Или сразу выбирайте вакансию, которая не подразумевает санкций для сотрудников. Ещё один нюанс — может потребоваться телефон или планшет на базе Android.

5. Продавец, кассир

В период высокого спроса появляются новые торговые точки, например, на ярмарках. В магазинах открывают дополнительные кассы, чтобы успевать обслуживать всех покупателей. В обязанности продавца входит работа на кассе и в торговом зале, выкладка товара и смена ценников. Также нужно следить за сроками годности, общаться с покупателями и поддерживать порядок на рабочем месте.

Плюсы

Для этой работы не нужен опыт, но его наличие будет плюсом. Можно выбрать удобный график и устроиться в магазин у дома, чтобы не тратить время на дорогу. Ночные смены и праздничные дни оплачиваются по более высокой ставке. Нередко предлагают питание, карьерный рост и почти всегда — корпоративные скидки.

Минусы

Работать с людьми непросто, особенно когда в новогодней суете покупатели идут сплошным потоком. Вам предстоит сохранять вежливость и улыбку. И не терять концентрацию, чтобы правильно пробивать товары.

6. Официант

В декабре и на праздничной неделе января в заведениях общепита аншлаг. И они готовятся к наплыву посетителей заранее: привлекают к работе весь штат и нанимают временный персонал. Помимо официантов, открываются вакансии барменов и бариста.

Плюсы

Гибкий график, возможность устроиться на работу без опыта, чаевые и бесплатное питание. И конечно, большое разнообразие вакансий со всевозможных кафе, барах, ресторанах и отелях.

Минусы

Эта подработка подойдёт тем, кто любит быть в движении и много общаться. Смена длится 12 часов, и почти всё это время вам предстоит консультировать гостей по меню, принимать и приносить заказы, заниматься сервировкой, успевать вовремя забирать посуду и приносить счёт. И ещё — создавать атмосферу гостеприимства и праздника. Здесь также потребуется санитарная книжка, впрочем, работодатели часто помогают её оформить.

7. Ведущий мастер-классов

Кулинарные, флористические, творческие — сегодня выбор мастер-классов огромен. И конечно, они становятся особенно популярны в праздники, когда застолья надоедают и хочется заняться созиданием. Особенно если в семье есть дети.

Плюсы

Это хорошая возможность творческой подработки. Роль мастера, наставника — всегда почётна. А общение за совместным занятием приносит массу положительных впечатлений.

Минусы

Чаще всего такие мероприятия проводят для детей, и далеко не все созданы для этой работы. Нужно уметь поддерживать дисциплину, привлекать внимание к своим словам и следить за техникой безопасности. Как правило, мастер-классы мало похожи на спокойные медитативные занятия. Скорее, они проходят шумно и порой сумбурно. Будьте готовы с улыбкой отвечать на однотипные вопросы по нескольку раз подряд.

Менеджер по маркетингу и PR:

Рахима Махмудова