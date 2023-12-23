Кабмин поручил Минздраву вакцинировать от кори не менее 95% детей страны

Охват профилактическими прививками против кори, паротита и краснухи за 10 месяцев 2023 года по республике первой дозой вакцины составил 76%, второй дозой - 76,5%.
Сегодня, 22 декабря, Эдиль Байсалов провел совещание по обсуждению эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью в стране. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По данным представителей Министерства здравоохранения, в Кыргызстане в текущем году зарегистрировано 6 228 подозрительных лиц на корь и краснуху, 5 894 случая классифицированы как корь. Охват профилактическими прививками против кори, паротита и краснухи за 10 месяцев 2023 года по республике первой дозой вакцины составил 76%, второй дозой - 76,5%.
Эдиль Байсалов раздал ряд поручений:
Минздраву - усилить проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с корью с поддержанием уровня охвата прививками не менее 95%, на постоянной основе проводить работу по повышению доверия населения к иммунизации;
Министерству образования и науки - провести социальную мобилизацию населения о важной роли вакцинации среди родителей и детей;
Государственной комиссии по делам религий КР и Духовному управлению мусульман КР - оказывать содействие Минздраву в организации и проведении мероприятий по иммунизации населения среди мусульманского сообщества и других религиозных конфессий Кыргызстана;
Министерству финансов - рассмотреть вопрос выделения в 2024 году дополнительных финансовых средств Министерству здравоохранения для проведения мероприятий по иммунизации населения.
Напомним, в Кыргызстане осень текущего года ознаменовалась вспышкой заболеваемости корью.
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