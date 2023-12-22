Видео - Задержан глава Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района Баткенской области

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия для установления обстоятельств дела и всех причастных лиц.

18 декабря 2023 года ГКНБ КР в рамках уголовного дела возбужденного по ст.337 УК КР «Злоупотребление должностным положением», были осуществлены обыски и задержания лиц, причастных к коррупционной схеме вывода земельных участков из государственной собственности в частные руки под ИЖС за определенное денежное вознаграждение, со стороны отдельных должностных лиц Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района Баткенской области и Кадамжайского районного Управления по градостроительству и архитектуре.

В частности, глава Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района Т.М.М. по обусловленной преступной договоренности с сотрудниками Кадамжайского районного управления по градостроительстве и архитектуре Т.У. и А.С.К., ответственного секретаря Уч-Коргонского а/а А.Х.К. и водителя главы Уч-Коргонского а/а Ш.Х.А., которые в сговоре с гражданскими лицами создали устойчивую преступную схему по выводу земельных участков из государственной собственности и незаконно оформляли соответствующие правоустанавливающие и разрешительные документы под ИЖС.

Следует отметить, что вышеуказанные должностные лица и их пособники, преследуя корыстные цели, вынесли постановление «О выдаче земельных участков под ИЖС», где утвердили Генеральный план жилой застройки участка в с.Боз Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района без проведения трансформации земельного участка общей площадью 5,45 га, разделив на 48 участков от 9 до 15 соток и готовили на них соответствующие правоустанавливающие документы под ИЖС, определив их стоимость от 9 до 15 тысяч долларов США.

При этом, решением Баткенского районного суда в отношении нижеследующих задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО – 5 г.Ош:

- Глава Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района Баткенской области «Т.М.М.»;

- Ответственный секретарь Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района Баткенской области«А.Х.К.»;

- Водитель главы Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района Баткенской области «Ш.Х.А.»;

- Заместитель главного архитектора Кадамжайского района Баткенской области «А.С.К.».

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия для установления обстоятельств дела и всех причастных лиц.

ГКНБ КР просит всех пострадавших от дейтсвий Т.М.М., А.Х.К., А.С.К. и Ш.Х.И. обратиться в УГКНБ КР по Баткенской области по номеру телефона 0553704441 или в дежурную службу УГКНБ КР по Баткенской области (03622)-5-00-33.