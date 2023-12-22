Видео - Задержан активного члена ОПГ покойного К.Асанбека, «смотрящий за г.Токмок»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся дополнительные оперативно - следственные мероприятия.

В рамках проводимой политики руководством Государства по искоренению и борьбе с организованными преступными группировками на территории КР, ГКНБ КР задержал активного члена ОПГ покойного К.Асанбека, неоднократно осужденного и состоящего на учете как «Смотрящий за г.Токмок» – К.Э.Дж. по факту вымогательства денежных средств в размере 5 тыс. долларов США у частного предпринимателя.

Установлено, что К.Э.Дж. путем физического давления и угрозы здоровью на постоянной основе вымогал деньги (т.е. отметка) у бизнесмена в сфере автотехобслуживания.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий К.Э.Дж. был задержан с поличным при получении 1 тыс. долларов США и водворен в ИВС ОВД г.Каракол.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно - следственные мероприятия.

ГКНБ призывает граждан и предпринимателей обращаться в ГКНБ о идентичных фактах вымогательства со стороны К.Э.Дж.