Полномочия Жогорку Кенеша по приватизации госсобственности предложили отдать кабмину

Проект закона вынесен на общественное обсуждение на сайте парламента.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков разработал законопроект, согласно которому парламент передаст свои полномочия по приватизации госсобственности кабинету министров. Проект закона вынесен на общественное обсуждение на сайте парламента.

Что предлагается?

Автор предлагает, чтобы приватизация находящегося в госсобственности имущества проходила в соответствии с утверждаемой кабмином программой. Кроме того, программа приватизации должна приниматься на определенный календарный срок и действовать до момента ее утверждения на очередной срок.

По истечении срока действия программы, согласно проекту, уполномоченный орган в сфере управления госимуществом вносит в кабмин отчет о проделанной работе и размещает его в открытом доступе на своем официальном интернет-сайте.

Для чего это делается?

Дастан Джумабеков, как автор, заявил, что, согласно статье 4 Закона "О приватизации госсобственности в КР", приватизация находящегося в государственной собственности имущества осуществляется в соответствии с разрабатываемой правительством республики и утверждаемой ЖК КР программой приватизации госимущества. При этом статьей 80 Конституции КР и статьей 3 Закона "О регламенте ЖК" не предусмотрены полномочия Жогорку Кенеша по утверждению программы приватизации госимущества.

"Таким образом, вопросы утверждения перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, не относятся к компетенции Жогорку Кенеша", - делает вывод Джумабеков.

Он также отмечает, что в последние годы наблюдается существенное снижение темпов приватизации, и она рассматривается как инструмент привлечения инвестиций, оптимизации непрофильных активов государственного сектора, пополнения доходной части республиканского бюджета и внедрения корпоративного управления.

"Кабинет министров, как собственник, должен иметь возможность оперативно решать вопросы, связанные с реализацией высвобождаемых объектов недвижимости, долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ, проведением акционирования и IPO государственных компаний, передачей активов в уставные капиталы государственных компаний. На данный момент кабинет министров вносит в ЖК список гособъектов для приватизации, а парламент его утверждает или отказывается это делать", - сказано в обосновании к законопроекту.



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