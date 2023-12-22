Нужно ли подводить итоги года? Отвечает психолог

Нужно ли подводить итоги года и как это сделать правильно?

Какие вопросы помогут подвести итоги уходящего года? И как начинать изменения в свой жизни?

Мария Самсонова, психолог

- Если внимательно следить за тенденциями в социальных сетях, можно заметить много психологических феноменов в обществе. В какой-то период стало очень популярно подводить итоги года. Пользователи активно делились этой информацией на страницах, но сейчас можно заметить другую тенденцию: появилось много шутливой информации на данную тему. Люди активно делятся тем, что не достигали грандиозных высот, справились, выжили, и на том спасибо.

Юмор - это психологическая защита, которая включается в ситуациях, где скапливается много напряжения. Таким образом можно предположить, что тема итогов года для многих людей стала создавать напряжение или даже вызывать раздражение.

Сравнение собственных итогов года на фоне других может негативно влиять на самооценку, люди склонны обесценивать свои личные маленькие или большие победы на фоне красивой инстаграмной жизни. Чтобы этого не происходило, а подведение итогов не переходило в соревнование, важно отнестись к этой затеи как к очень личному событию в жизни каждого человека.

Итоги года - это время для себя, для рефлексии, самоанализа.

Обычно мы подводим итоги, когда проходим через какой-то определенный жизненный этап - у каждого он свой и необязательно случается под Новый год. Поэтому если вы не планируете подводить итоги уходящего года - с вами все в порядке! А уж если у вас возникает такое желание и вы решили уделить этому время, постарайтесь сделать это конструктивно, без ущерба для собственной психики и самооценки.

Для этого важно помнить, что наш мозг устроен таким образом, что он лучше фокусируется на опасности, чтобы мы были внимательнее, могли выжить и адаптироваться. Подводя итоги, ваш мозг непременно подкинет вам воспоминания о негативных событиях, ошибках, промахах или неудачах, постарайтесь отнестись к этому как к эволюционному приспособлению, а осознано сфокусироваться на своих достижениях, больших или маленьких победах.

Вопросы, которые помогут подвести итоги уходящего года:

Какие важные для меня события произошли в этом году?

Чему я научился через эти события, какой опыт приобрел/а в данных ситуациях?

Вспомните ситуации, где вы успешно справились с трудностями (пропишите все, что сможете вспомнить, от небольших моментов к более масштабным). Какие ваши качества помогли вам преодолеть эти периоды?

Выпишите все, за что вы хотели бы себя поблагодарить.

Поразмышляйте, что бы вы хотели привнести в свою жизнь в новом году (учитывайте, что этот пункт не должен вызывать внутреннего противоречия или ощущения давления).

Почему нет изменений в жизни?

Многие хотят изменить свою жизнь с понедельника, с первого числа следующего месяца или с наступлением Нового года. Но не всегда это срабатывает. Так почему нет изменений в жизни?

Любые изменения начинаются с понимания своей потребности.

Ваша психика будет стремиться остаться в пусть и неудобном положении, но в привычном. Любые изменения - это всегда что-то чужеродное и пугающее, пока ты не освоишь этот навык: думать иначе, действовать иначе, проявлять себя иначе.

Важно научиться принимать и брать ответственность за то, что с тобой происходит: где ты, что ты ощущаешь, что ты планируешь с этим делать.

Способность делать выбор и быть готовым к встрече с его последствиями.

Действовать - только проявление, реальные действия приводят к реальным изменениям.

И вовсе необязательно начинать менять свою жизнь с определенной даты. Важно начать в необходимый и комфортный для себя момент.

С наступающим Новым годом!

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