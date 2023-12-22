Количество участников лотереи Налоговой службы превысило 400 тысяч

Участники лотереи уже отсканировали кассовые чеки на сумму свыше 17,7 млрд сомов.

Уже более 400 тысяч кыргызстанцев проявили свою активную гражданскую позицию и участвуют в лотерее Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, за последние 6 месяцев количество участников стимулирующей лотереи увеличилось на 162 тыс. человек.

Участники лотереи уже отсканировали кассовые чеки на сумму свыше 17,7 млрд сомов. Выдано более 16,5 млн ID-номеров.

Напомним, что Налоговая служба в период с 25 по 30 декабря проведет розыгрыши лотереи, где будут разыграны 1244 ценных приза.

Из них с 25 по 29 декабря будут разыграны 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен Dyson.

Розыгрыши будут транслироваться ежедневно с 13:00 в прямом эфире на страницах Налоговой службы в Facebook и YouTube.

А 30 декабря будут разыграны суперпризы: 10 квартир, 11 электромобилей и 4 путевки за рубеж. Трансляция прямого эфира начнется в 15:00 на телеканалах НТРК и Ала-Тоо 24, а также на страницах Налоговой службы в Facebook и YouTube.





URL: https://www.vb.kg/434271