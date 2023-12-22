На каждого кыргызстанца сформирован цифровой профиль здоровья.
Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.
По его данным, сервис «Цифровой профиль здоровья» обеспечивает каждого гражданина Кыргызстана доступом к личной медицинской информации, а именно:
- организация здравоохранения, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен человек;
- статус застрахованности;
- данные о посещении организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- данные о госпитализации;
- результаты лабораторных исследований;
- данные о вакцинации.
В декабре доступ к медицинским сведениям несовершеннолетних получили родители, что дает им возможность более активно участвовать в заботе о здоровье своих детей.
Также проводится работа по настройке уведомлений о необходимости вакцинироваться, проходить определенные исследования.
«Цифровой профиль здоровья будет дополняться новыми сервисами для удобства граждан через единую точку взаимодействия гражданина и государственных информационных систем здравоохранения», — добавили в ведомстве.
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