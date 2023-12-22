Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 21

На каждого кыргызстанца сформирован цифровой профиль здоровья

На каждого кыргызстанца сформирован цифровой профиль здоровья.

Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, сервис «Цифровой профиль здоровья» обеспечивает каждого гражданина Кыргызстана доступом к личной медицинской информации, а именно:

- организация здравоохранения, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен человек;
- статус застрахованности;
- данные о посещении организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- данные о госпитализации;
- результаты лабораторных исследований;
- данные о вакцинации.
В декабре доступ к медицинским сведениям несовершеннолетних получили родители, что дает им возможность более активно участвовать в заботе о здоровье своих детей.

Также проводится работа по настройке уведомлений о необходимости вакцинироваться, проходить определенные исследования.

«Цифровой профиль здоровья будет дополняться новыми сервисами для удобства граждан через единую точку взаимодействия гражданина и государственных информационных систем здравоохранения», — добавили в ведомстве.

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/282866/ 

           