На каждого кыргызстанца сформирован цифровой профиль здоровья

На каждого кыргызстанца сформирован цифровой профиль здоровья.

Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, сервис «Цифровой профиль здоровья» обеспечивает каждого гражданина Кыргызстана доступом к личной медицинской информации, а именно:

- организация здравоохранения, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен человек;

- статус застрахованности;

- данные о посещении организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- данные о госпитализации;

- результаты лабораторных исследований;

- данные о вакцинации.

В декабре доступ к медицинским сведениям несовершеннолетних получили родители, что дает им возможность более активно участвовать в заботе о здоровье своих детей.

Также проводится работа по настройке уведомлений о необходимости вакцинироваться, проходить определенные исследования.

«Цифровой профиль здоровья будет дополняться новыми сервисами для удобства граждан через единую точку взаимодействия гражданина и государственных информационных систем здравоохранения», — добавили в ведомстве.



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