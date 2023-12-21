Тариф на проезд в Бишкеке могут поднять до 17 сомов

Тариф на проезд в общественном транспорте могут повысить до 17 сомов.

Об этом на заседании комиссии БГК по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил вице-мэр Максатбек Сазыкулов.

Вице-мэр отметил, что такой тариф будет действовать для пользователей электронного билетирования, при оплате наличными пассажиру придется платить 20 сомов.

Сазыкулов напомнил, что ранее мэрия предлагала повысить тариф до 20 и 25 сомов, но после общественного обсуждения передумала поднимать стоимость перевозки пассажиров выше ее себестоимости - 20 сомов.

При оплате картой "Тулпар" тариф будет 17 сомов.

А при оплате через некоторые электронные кошельки оплата будет еще ниже, так как пассажирам возвращается кешбэк.

Сазыкулов заключил, что если тариф не повышать, то на дотации муниципальным предприятиям на следующий год потребуется свыше 1,2 млрд сомов.



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