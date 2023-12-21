Кыргызстан и Германия будут сотрудничать в сфере науки, исследований и инноваций

Кыргызстан и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки, исследований и инноваций.

Об этом сообщают в пресс-службе Минобразования.

По их данным, 18 декабря министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева встретилась с госсекретарем Федерального министерства образования и научных исследований Германии Юдит Пиршер.

Во встрече принял участие также посол КР в Германии Омурбек Текебаев.

Догдуркул Кендирбаева отметила значение развития взаимодействия в сфере научных исследований и инноваций, поддержки и роста сотрудничества в области цифрового образования и информационных технологий, укрепления академических связей учебных заведений и научных организаций обеих стран, поддержки изучения немецкого языка в Кыргызстане, а также обмена опытом и передачи передовых педагогических методик и технологий между учебными заведениями обоих государств.

Юдит Пиршер выразила готовность германской стороны в расширении партнерства между научными учреждениями и учебными заведениями двух стран.

Участники встречи договорились провести Дни кыргызско-немецкой науки в КР в 2024 году.

Стороны подписали совместное заявление о намерениях по сотрудничеству в области науки, исследований и инноваций.



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