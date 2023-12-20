Жогорку Кенеш принял закон об изменении флага

Жогорку Кенеш сегодня на заседании рассмотрел и принял без обсуждения законопроект об изменении флага в трех чтениях.

За проголосовало 59 депутатов, против — 5.

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев поздравил нардепов с изменением флага. «Уважаемые депутаты! Поздравляю вас с новым флагом! Это никакое не изменение, это правки. Не нужно все время повторять про «легендарный парламент». У каждого периода своя легенда», — сказал он.

Дастана Бекешева

Фото Дастана Бекешева. Итоги голосования

Председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Чолпон Султанбекова сообщила, что шесть парламентских фракций дали свое одобрение проголосовать по законопроекту сразу во втором и третьем чтениях.

Напомним, идея изменить флаг принадлежит президенту Садыру Жапарову. Инициаторы законопроекта — спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.

Предлагается изменить форму лучей из волнообразных на прямые. Авторы документа подчеркивают, что изменение флага не повлечет за собой расходы из республиканского бюджета.

На прошедшем в минувшие выходные Народном курултае президент Садыр Жапаров признался, что это его идея. Он попросил торага парламента инициировать законопроект.

За изменение выступил и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, заявив: «Флаг не должен быть похож на подсолнух, а давать образ сияющего солнца».

Дискуссии об изменении флага продолжаются по сей день. Многие выступают против. В социальных сетях был запущен флешмоб с хештегом #неменяйтефлаг.



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