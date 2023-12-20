Дастан Бекешев предлагает легализовать легкие наркотики

Депутат Дастан Бекешев предлагает легализовать легкие наркотики. Об этом он сказал 20 декабря на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, во многих странах с наркопреступностью начали бороться с помощью декриминализации или легализации.

"Как вы смотрите на то, чтобы декриминализовать употребление легких наркотических средств? Я говорю это не для прикола. У нас молодежь на этом попадается, и ваши сотрудники начинают их мучать, по 100, 200 долларов с них сдирать. Даже ООН говорит, что невозможно бороться просто методом наказания, понятное дело, что поощрять нельзя. Давайте хотя бы ответственность уберем: ну, употребил - употребил. Зачем за это наказывать? За алкоголь вы же не наказываете. Пьяный мужик ходит на улице, вы его не наказываете. А наркотики - это тот же алкоголь, алкоголь - тот же наркотик. Я знаю, что вы сейчас скажете, что употребление у нас не наказывается, но есть статьи как хранение. И начинаете мучать человека: "Либо мы тебе судимость дадим, либо ты 100 долларов положишь". Ваши сотрудники так делают, делали раньше и дальше будут делать, но от этого молодежь не перестанет курить, и не только молодежь. Я знаю весьма и весьма уважаемых людей, которые употребляют эти легкие наркотики. Хотя я сам не призываю и сам не употребляю", - обратился депутат к заместителю министра внутренних дел Нурбеку Абдиеву.

Замглавы МВД ответил, что за употребление наркотиков не предусматривается уголовная ответственность. "К некоторым нашим гражданам относимся как к больным, никто за ними не бегает, не давит, не просит деньги. Но думаю, общественность к этому не готова. Ваше предложение надо обсуждать с общественностью. Уголовной ответственности нет, но мы не можем их совсем не наказывать, есть штрафы", - сказал Абдиев.

Бекешев считает, что, если этот вопрос вынести на референдум, народ его поддержит.

Замминистра отметил, что ведомство проводит профилактические мероприятия, чтобы установить, где, как и у кого потребители покупают наркотические средства.





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