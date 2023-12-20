Замминистра здравоохранения: Главврачи будут работать по контракту не более 10 лет

Депутат Русланбек Жакышов интересуется, когда начнется реформирование Министерства здравоохранения.

На заседании Жогорку Кенеша 20 декабря он отметил, что Министерство образование начало реформы, а Минздрав нет: главврачи и заведующие больниц сидят по 10-20 лет, будто получили должность в наследство.

"Когда молодое поколение дорастет до таких должностей? Главврачи могут по 5 лет работать. В некоторых больницах посмотришь, работают одни родственники и близкие. Как с таким отношением у нас будет развиваться медицина? Наша молодежь нуждается в реформах сферы медицины. Наши лучшие парни и девушки, не имея домкрата, вынуждены уезжать на заработки за границу", - заявил Жакышов.



Заместитель министра здравоохранения Медербек Исмаилов ответил, что ведомство планирует переводить главврачей на контрактную основу. "Они смогут работать максимум два срока по 5 лет, то есть 10 лет. Будет введена также ротационная система. В районные больницы мы назначаем уже молодых специалистов", - добавил он.





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