Увеличен тариф на тепло и горячую воду для небытовых потребителей Бишкека. Но не всех

Департамент по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики утвердил тарифы на тепловую энергию для небытовых потребителей.

Как сообщили Kaktus.media в ведомстве, с 1 декабря установлены тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую и отпускаемую филиалами ОАО "Электрические станции" ТЭЦ Бишкека и ОАО "Бишкектеплосеть" для промышленных и прочих потребителей в размере 2 918,92 сома за 1 Гкал (без учета налогов), что на 856,9 сома, или на 41,7% больше по сравнению с предыдущим тарифом.

Указанные изменения не коснутся тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения. Изменение тарифов предусмотрено для группы "промышленность" и "прочие потребители" с 1 декабря 2023 года, а для группы "бюджетные потребители" - с 1 января 2024 года.

Небытовые потребители других теплоснабжающих предприятий (ГП "Кыргызтеплоэнерго", КП "Бишкектеплоэнерго", Ошское МПТС) будут производить оплату на уровне стоимости тепловой энергии, отмечает департамент.



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