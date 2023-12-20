Женщина взяла товар под реализацию на 77 млн и скрылась. В СИЗО отправили потерпевших

В первое время она платила исправно, каждый раз количество товара увеличивалось...

В редакцию Kaktus.media обратилась бишкекчанка Алина Жакшылыкова. Она рассказала, что жительница села Кок-Жар Сайкал Б. получила у нее и других торговых агентов товар на 77 млн сомов (из них 50 млн сомов наличными) и скрылась. Милиция сначала признала их потерпевшими, а потом дело изменили и уже двоих потерпевших отправили в СИЗО.

Жакшылыкова рассказала, что работает торговым агентом в одной из местных компаний. Она познакомилась с Сайкал Б., которая заверяла, что у нее есть клиенты в Казахстане и она может помочь с реализацией товара.

"В моей фирме есть план продаж товара в месяц на 2 млн сомов. Периодически компания повышает план продаж. И именно от продаж зависит заработная плата. Если мы не выполним план, то заработную плату в 45 тыс. сомов не выдадут. Поэтому доверилась Сайкал и отдала ей товар. В первое время она платила исправно, каждый раз количество товара увеличивалось. В марте 2023 года Сайкал получила от меня лично товар на 5 млн 420 тыс. сомов, после чего скрылась", - рассказала Жакшылыкова.

Она подчеркнула, что от действий Сайкал пострадали девять торговых агентов и еще двое бишкекчан, которые работали в строительной компании. Общий ущерб 77 млн сомов (у торговых агентов ущерб 22 млн сомов в виде товара, у еще двух мужчин из строительной компании 50 млн сомов, которые Сайкал получила наличными).

"Когда Сайкал исчезла, мы поехали к ней домой в село Кок-Жар, там двери открыли ее родители, которые заявили, что не знают, где она находится. Они выгнали нас. При этом они не подавали заявление в милицию о ее пропаже. Получается, они знают, где она", - пояснила потерпевшая.

По словам Жакшылыковой, она с другими пострадавшими обратилась с заявлением в Свердловское РУВД Бишкека, где их признали потерпевшими, а Сайкал объявили в розыск.

"Фирма, в которой я работаю, пошла мне на уступки, в данный момент удерживают 50% заработной платы в счет погашения долга. Торговые агенты из других компаний пытаются договориться со своим руководством", - рассказала Жакшылыкова.

Она добавила, что с лета 2023 года Сайкал была в розыске, который ничего не дал.

"Через какое-то время руководство одной из компаний обратилось в милицию с заявлением, что их торговые агенты якобы в сговоре с Сайкал нанесли им ущерб почти на 17 млн сомов. Прокуратура, не уведомив нас, отменила постановление о признании нас потерпевшими и возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" УК КР. Расследованием начали заниматься в ГУВД Бишкека", - сообщила потерпевшая.

Следственные органы ГУВД Бишкека задержали двоих из девяти потерпевших торговых агентов и отправили их в СИЗО.

"Все компании сейчас требуют от родственников торговых агентов внести залог в размере $70 тыс. на каждого, и тогда они готовы забрать заявление. Некоторые нашли 50 тыс., но фирмы отказались писать встречные заявления. Хорошо, что руководители моей фирмы вошли в мое положение и ждут задержания Сайкал", - подчеркнула Жакшылыкова.

Она заявила, что попала в больницу из-за сильного стресса.

"У нас есть свидетели, которые забирали товар и везли к ней домой или на склад на "Дордой", но следственные органы не допрашивают их. Мы не знаем, действительно ли милиция ищет Сайкал. Мы очень надеемся, что руководство МВД и другие компетентные органы отреагируют и помогут нам добиться справедливости", - заключила Алина Жакшылыкова.

Комментарий ГУВД

В ГУВД Бишкеке редакции Kaktus.media сообщили, что в УДВ Свердловского района с заявлением обращался С. И. с просьбой принять меры в отношении малознакомой Б. С. Она вошла в доверие под предлогом предоставления импортных мыломоющих товаров в Кыргызстан для дальнейшей реализации с предоставлением от 11% прибыли от вложенной суммы, в ходе чего завладела 50 млн сомов и скрылась.

В этот же РУВД обращались торговые агенты с просьбой принять меры в отношение Б. С., которая обманным путем, под предлогом помощи перевыполнения плана работы для торговых агентов, завладела мыломоющим товаром на сумму 16 млн 959 тыс. 285 сомов. После чего скрылась и не выходит на связь.

На основание всего изложенного, учитывая все вышеуказанные обстоятельства, Б. С. было заочно предъявлено обвинение по статье 209 "Мошенничество в особо крупном размере" УК КР, но в связи с неустановленным местонахождением она была официально объявлена в розыск.

Кроме этого, прокуратурой Бишкека было вынесено постановление в отношении вышеуказанных торговых агентов о лишении статуса потерпевших в рамках уголовного дела в связи с тем, что переданные ими мыломоющие товары являются материальным имуществом ОсОО "С.".

12 февраля 2023 года в УВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратился представитель ОсОО "С." с просьбой принять меры в отношении торговых агентов, которые, вступив в сговор, используя служебное положения, введя в заблуждение ответственных лиц ОсОО, незаконно передали товар на 16 млн 959 тыс. 285 сомов, тем самым нанесли ущерб.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района было возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР, трое торговых агентов были отправлены в ИВС ГУВД Бишкека.



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