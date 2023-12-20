По факту легализации преступных доходов К.Асанбека задержан сын депутата ЖК КР

Бишкек, "Саясат.kg". «М.А.М.» финансировал отдельные спортивные мероприятие проводимые со стороны членов ОПГ для молодежи и спортсменов.

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем со стороны К.Асанбека, 6 декабря 2023 года задержан гражданин КР «М.А.М» (сын депутата Жогорку Кенеша КР) которому предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 222 УК КР (легализации (отмывание) преступных доходов), которому судом Октябрьского района г.Бишкек избрана мера пресечение виде заключения под стражей с содержанием в учреждение СИН МЮ КР СИЗО-1.

При этом установлено, что «М.А.М.» зная о преступной деятельности К.Асанбека и его окружения, в целях придания правомерного вида имуществу добытого преступным путем последнего, а также не расшифровки законного владельца, зарегистрировал на свое имя бронированную автомашину «Лексус LX570» 2020 года выпуска, предоставил пользоваться К.Асанбеку и другим членам ОПГ.

Кроме того, «М.А.М.» состоял в близких семейных отношениях с К.Асанбеком, а также финансировал отдельные спортивные мероприятие проводимые со стороны членов ОПГ для молодежи и спортсменов.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, выявлено большое количества имущество принадлежащее «М.А.М.», в том числе выявлено 4 квартиры в г.Дубай (ОАЭ) расположенные в элитном районе «Бизнес Бэй» стоимостью более 4,5 млн. долларов США.

В настоящее время, Управлением ГКНБ КР по Чуйской области продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и возврату в доход государства имущества принадлежащего К.Асанбеку.