ГКНБ: Осужденного за убийство члена ОПГ судьи выпустили по УДО

Однако, в 2022 году в отношении Ж.Т. судебными органами было применено условно-досрочное освобождение.

ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по п.1 ч.4 ст.209 ("Мошенничество") УК КР задержан Ж.Т., являющийся активным членом ОПГ криминального авторитета Кадыра Досонова по кличке "Дженго". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Задержанный Ж.Т. активно занимался запугиванием и присвоением денежных средств, под угрозой физической расправы у частных предпринимателей Джалал-Абада.

Следует отметить, что задержанный в 2017 году был осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений по статьям "Разбой", "Изнасилование" и "Убийство с особой жестокостью" и приговорен к пожизненному лишению свободы. Однако, в 2022 году в отношении Ж.Т. судебными органами было применено условно-досрочное освобождение. Законность данного решения изучается органами ГКНБ, по результатам чего в отношении действий судей, применивших УДО к особо опасному преступнику, будет дана соответствующая юридическая оценка.

В настоящий момент задержанный водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.

В этой связи лиц, пострадавших от неправомерных действий указанного лица просим обратиться в ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области тел: 03722 5-60-49".

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