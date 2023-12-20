Анжелика, Mr Beast и Юрий Дудь. Какие еще селебрити популярны в Кыргызстане

Кыргызстанцы назвали самую популярную медийную личность.

По их мнению, ею стала певица Анжелика. Такие данные приводятся в исследовании медиарынка «Восприятие и поведение медиааудитории Кыргызстана. 9-я волна», которое проведено исследовательско-консалтинговой компанией М-Vector совместно с Интерньюс в КР.

Также в топ-10 вошли: телеведущая Ассоль Молдокматова, скандальный блогер Улукбек, журналист Ыдырыс Исаков, американский ютубер Mr Beast, российский ведущий и известный интервьюер Юрий Дудь, кыргызский тиктокер Арген (Сигма), тревел-блогер из России Илья Варламов, видеоблогер и футболист из РФ Михаил Литвин и блогер из КР Атакул.

Большинство кыргызстанцев ответили, что не следят за публикациями известных личностей — так ответили 66 процентов опрошенных. 25 процентов следят за жизнью селебрити и делают они это чаще через Instagram (65 процентов) и YouTube (50 процентов опрошенных).

Отметим, участники опроса могли выбирать несколько вариантов.

Как пояснили в M-Vector, всего в опросе приняли участие 3 тысячи 636 человек. Он проводился в период с 13 по 26 ноября 2023 года. Участие в нем принимали респонденты из всех областей Кыргызстана, а также городов Оша и Бишкека.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/282665/