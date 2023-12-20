Очереди в детской больнице Бишкека. Установили палатки для ожидающих

Министр в ходе посещения больницы также провел осмотр и консультацию ребенка с подозрением на хирургическую патологию.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Бишкеке в целях мониторинга ситуации с очередями на прием к специалистам амбулаторно-диагностического отделения стационара. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, министр в ходе посещения больницы также провел осмотр и консультацию ребенка с подозрением на хирургическую патологию.

В ведомстве отметили, что по поручению Алымкадыра Бейшеналиева в Городской детской больнице скорой медицинской помощи установлены восемь мобильных госпиталей для регулирования потока пациентов и создания условий для родителей болеющих детей. Как объяснили в ведомстве, в палатках тепло, в них установлены кресла.

«Люди здесь могут ожидать очереди, не толпиться, не стоять в помещении больницы», — отметили в Минздраве.

По данным главного врача ГДКБ СМП Акылбека Маманова, за сутки в стационар обратился 451 больной, из которых госпитализирован 51 ребенок с различными заболеваниями, остальным проведены консультации и отпущены на амбулаторное лечение. Ежедневно дежурство ведут 13 врачей, планируется увеличить количество дежурных врачей до 15 человек.

«Мы все знаем, что болеющего ребенка сопровождают минимум два человека. Это тоже создает дополнительные очереди в коридорах стационара. По договоренности с моим коллегой, министром чрезвычайных ситуаций, установлены мобильные госпитали, которые будут функционировать до февраля-марта месяца. Также в ГДКБ СМП и на второй базе НЦОМиД будут функционировать мобильные клиники Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ (РЦКГВГиВИЧ). Аппараты УЗИ и ЭКГ, имеющиеся в мобильной клинике, будут использоваться при большом потоке пациентов для снижения очередей», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.



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