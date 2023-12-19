Центр «Рух Ордо» возвращен на баланс государства и бюджет республики возмещено 537 млн. сомов

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и возврату в доход государства имущества, принадлежащего К.Асанбеку.

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем со стороны К.Асанбека, 21 ноября 2023 года по факту в соучастии финансировании ОПГ был задержан гражданин КР «С.А.Б.».

18 декабря 2023 года со стороны «С.А.Б.» на баланс государства передан туристическо-экскурсионный центр «Рух Ордо» расположенный в г.Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, а также в республиканский бюджет возмещено 537 млн. сомов.

Кроме того, ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и возврату в доход государства имущества, принадлежащего К.Асанбеку.

